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    • Spor
    • 06.04.2020 Gazete
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    Bitmeyen sevda Aboubakar!

    için birkez daha iddiası gündemde… Portekiz basını, 'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı.

    Bitmeyen sevda Aboubakar!
    Beşiktaş için birkez daha iddiası gündemde… Portekiz basını, 'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın 'a kiralanacağını yazdı. Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra 'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.

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