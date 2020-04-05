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    • 05.04.2020 11:47
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    Trabzon'dan sporseverlere jest! Koronavirüs sonrası erişime açtılar

    Trabzon, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan sporseverlerin vakit geçirebilmesi amacıyla kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.

    Sporseverlere jest! Korona sonrası erişime açtılar

    Trabzon, kulüp dergisinin son 2 yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken 'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, taraftarların e-dergi arşivine "www.trabzonspor.org.tr/tr/trabzonspor/dergilerimiz" adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.

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