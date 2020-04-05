Kruse'den yine mesaj var: Çok iyi hissediyorum

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'den mesaj var… Bilindiği sarı-Lacivertli takımda 1 futbolcuda virüs tespit edilmişti… Bunun üzerine oklar Alman oyuncuyu göstermişti Kruse sık sık sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu dün, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim. Karantina günlerimi evde spor yaparak geçiriyorum" dedi.