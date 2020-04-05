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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Kruse'den yine mesaj var: Çok iyi hissediyorum

    enerbahçe'nin Alman yıldızı 'den mesaj var… Max Kruse, taraftarlara mesaj göndererek, “Kendimi çok iyi hissediyorum... Evimde mutluyum” dedi...

    Kruse'den yine mesaj var

    Fenerbahçe'nin Alman yıldızı 'den mesaj var… Bilindiği sarı-Lacivertli takımda 1 futbolcuda virüs tespit edilmişti… Bunun üzerine oklar Alman oyuncuyu göstermişti Kruse sık sık sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu dün, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Evimde mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim. Karantina günlerimi evde spor yaparak geçiriyorum" dedi.

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