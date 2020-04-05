Kovid-19 nedeniyle iptal olan Wimbledon sigortadan 250 milyon Pound kazandı

Virüs, sporu vurdu. Ancak Wimbledon, 2003'de sigortasına salgın maddesini koymuştu. Tenis turnuvaları iptal olsa da 250 milyon Pound'u (2 milyar TL) kurtarıp yılın kazananı oldu. Virüs, sporu vurdu. Ancak Wimbledon, 2003'de sigortasına salgın maddesini koymuştu. Tenis turnuvaları iptal olsa da 250 milyon Pound'u (2 milyar TL) kurtarıp yılın kazananı oldu.
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