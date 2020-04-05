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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Kovid-19 nedeniyle iptal olan Wimbledon sigortadan 250 milyon Pound kazandı

    Virüs, sporu vurdu. Ancak Wimbledon, 2003'de sigortasına salgın maddesini koymuştu. Tenis turnuvaları iptal olsa da 250 milyon Pound'u (2 milyar TL) kurtarıp yılın kazananı oldu.

    Ter'tenis' para
    Virüs, sporu vurdu. Ancak Wimbledon, 2003'de sigortasına salgın maddesini koymuştu. Tenis turnuvaları iptal olsa da 250 milyon Pound'u (2 milyar TL) kurtarıp yılın kazananı oldu.

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