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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Ganalı 'ta kalmak istiyor! fedaya hazır

    'ın Ganalı yıldızı , ’ya ’daki corona kabusu sebebiyle dönmek istemiyor. Yıldız oyuncu , Beşiktaş’ta kalmak için fedakârlık yapmaya hazır.

    Boateng fedaya hazır

    Beşiktaş'ta 'in takımdaki geleceğine dair belirsizlik yaşanırken, Ganalı oyuncudan sürpriz bir talep geldi. Boateng'in 'nın coronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olması sebebiyle 'ya dönmeyi düşünmediği ve 'ta kalmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Boateng'in önümüzdeki sezon için 1 milyon 750 bin Euro olan maaşında fedakârlığa hazır olduğu öğrenildi. Ganalı yıldızın eşi Melissa Satta bir süre önce Türkiye ile İtalya'yı kıyaslamış ve, "Türkiye coronaya karşı çok daha hazırlıklı ve güvenli. İtalya'daki zorluk burada yok" demişti. İndirim için anlaşma sağlanması halinde Boateng'in takımda kalması bekleniyor.

    Opsiyon için 5 maça ihtiyacı var
    Boateng, 5 maçta daha en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzuyor ve yıllık maaşı 1 milyon 750 bin Euro. Buna rağmen Ganalı'nın indirime sıcak baktığı öğrenildi.

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