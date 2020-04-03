



Trabzonspor'da oynadığı 15 yıl boyunca, 413 kez bordo-mavili formayı giydi ve 6 şampiyonluk gördü. 12 Maç gol yemeyerek rekor kırdı. O yıllarda Karadeniz fırtınası esiyordu ve Trabzonspor kalesi onunla özdeşleşmişti. Şenol Güneş çok iyi yer tutar, topun nereye geleceğini hissederdi. O yüzden plonjon yapan kaleciden daha çok çizgi üzerinde duran ve topun eninde sonunda ellerine giden stiliyle bilinirdi. Çok istikrarlıydı, onun hataları yüzünden maç kaybedilmesi nadiren olurdu. Futbolu bırakır bırakmaz Ahmet Suat Özyazıcı'nın yardımcısı olarak Trabzonspor'da antrenör oldu. Teknik Direktör olarak Trabzonspor'un başına geçtiğinde ise yıl 1989'du. O sezon Trabzonspor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından 3. Oldu. Boluspor ve İstanbulspor'da birer sezon çalıştıktan sonra 1993'te Trabzonspor'a Teknik Direktör Leekens'in yardımcısı olarak döndü. 4. Hafta sonunda kötü sonuçlar yüzünden Leekens ayrılınca Teknik Direktör oldu. Trabzonspor sezonu Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra 3. Olarak bitirdi. Ertesi sezon Trabzonspor daha başarılı oldu ve uzun süre sonra lig ikinciliğini kazandı.