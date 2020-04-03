G.Saray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, Sarı-Kırmızılı kulübün canlı yayına katıldı. Coronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın haberlerini aldıklarında çok üzüldüklerini dile getiren Lemina, "Ben Allah'tan onları korumalarını diliyorum. Bir an önce eski hayatımıza geri dönüp, bir an öce sahaya geri çıkıp eski günlerimize dönmeyi diliyorum" dedi.
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