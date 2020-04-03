Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Allah onları korusun

    Coronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören , ve 'ın haberlerini aldıklarında çok üzüldüklerini dile getiren Lemina, "Ben Allah'tan onları korumalarını diliyorum. Bir an önce eski hayatımıza geri dönüp, bir an öce sahaya geri çıkıp eski günlerimize dönmeyi diliyorum" dedi.

    Allah onları korusun
    G.Saray'ın yıldız futbolcusu , Sarı-Kırmızılı kulübün canlı yayına katıldı. Coronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören , ve 'ın haberlerini aldıklarında çok üzüldüklerini dile getiren Lemina, "Ben Allah'tan onları korumalarını diliyorum. Bir an önce eski hayatımıza geri dönüp, bir an öce sahaya geri çıkıp eski günlerimize dönmeyi diliyorum" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Mario Lemina: Allah onları korusun
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri