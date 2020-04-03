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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Immobile’nin yerine ! Lazio de oldukça ısrarcı...

    İtalyan ekibi Lazio yeni sezonda golcüsü ’yi elden çıkartacak… İtalyan ekibi, Immobile’nin yerini ’nin yıldızı ile dolduracak.



    İtalyanlar     Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor... Lazio, Vedat Muriç'i transfer edebilmek için kadrosunda yer açacak ve yıldız golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayıracak.

    MASAYA OTURACAKLAR
    Lazio Sportif direktörü Igli Tare'nin yönettiği transfer planına göre Immobile'yi elden çıkaracak Lazio daha sonra F.Bahçe Yönetimi ile masaya oturacak.



    VEDAT LİSTENİN İLK SIRALARINDA
    İtalyan medyasına göre Tare, Vedat Muriç transferi için hatrı sayılır bir transfer bütçesi hazırladı… Lazio'nun transfer listesinde ilk sıralarda Kosovalı Vedat Muriç'in ismi yazıyor.



    NAPOLİ DE SIRADA BEKLİYOR
    25 yaşındaki Vedat Muriç'in isteyenler arasında sadece Lazio bulunmuyor. Lazio'nun dışında Eljif Elmas'ı transfer eden Napoli'nin de bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.



    EN FAZLA GOLÜ 76-90 ARASI ATIYOR
    F.Bahçe, ligde en fazla golü 2. yarının son bölümünde atıyor. Sarı-Lacivertliler, 76-90. dakikalar arasında 12 kez rakip fileleri havalandırdı.



    Vedat Muriç, Ç.Rize'den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. F.Bahçe bu transfer için G.Saray ile yarışmıştı.

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