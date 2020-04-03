



İtalyanlar Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor... Lazio, Vedat Muriç'i transfer edebilmek için kadrosunda yer açacak ve yıldız golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayıracak.



MASAYA OTURACAKLAR

Lazio Sportif direktörü Igli Tare'nin yönettiği transfer planına göre Immobile'yi elden çıkaracak Lazio daha sonra F.Bahçe Yönetimi ile masaya oturacak.