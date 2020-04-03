İtalyanlar Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor... Lazio, Vedat Muriç'i transfer edebilmek için kadrosunda yer açacak ve yıldız golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayıracak.
MASAYA OTURACAKLAR
Lazio Sportif direktörü Igli Tare'nin yönettiği transfer planına göre Immobile'yi elden çıkaracak Lazio daha sonra F.Bahçe Yönetimi ile masaya oturacak.
VEDAT LİSTENİN İLK SIRALARINDA
İtalyan medyasına göre Tare, Vedat Muriç transferi için hatrı sayılır bir transfer bütçesi hazırladı… Lazio'nun transfer listesinde ilk sıralarda Kosovalı Vedat Muriç'in ismi yazıyor.
NAPOLİ DE SIRADA BEKLİYOR
25 yaşındaki Vedat Muriç'in isteyenler arasında sadece Lazio bulunmuyor. Lazio'nun dışında Eljif Elmas'ı transfer eden Napoli'nin de bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.
EN FAZLA GOLÜ 76-90 ARASI ATIYOR
F.Bahçe, ligde en fazla golü 2. yarının son bölümünde atıyor. Sarı-Lacivertliler, 76-90. dakikalar arasında 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
Vedat Muriç, Ç.Rize'den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. F.Bahçe bu transfer için G.Saray ile yarışmıştı.
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