



Beşiktaş'ın Yunus Mallı aşkı alevlendi. Siyah- Beyazlılar devre arasında da istediği ancak transferini bitiremediği 28 yaşındaki 10 numarayı yeniden listesine aldı. Şu an kiralık olarak Union Berlin forması giyen Yunus için sezon sonu kulübü Wolfsburg'a teklif yapılması kararlaştırıldı.



BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ İSTİYOR

Yunus devre arasında Beşiktaş'a gelmeyi çok istemiş fakat kulüpler anlaşamamıştı. Siyah- Beyazlılar, bu kez Wolfsburg'u da ikna ederek milli futbolcuya imza attırmaya çalışacak.