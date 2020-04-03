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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Andone gidecek Diagne gelecek

    'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı geri dönüyor… 'in 'da tutunamayan Senegalli yıldızdan faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan 'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor.

    Andone gidecek Diagne gelecek
    Galatasaray'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı geri dönüyor… 'in 'da tutunamayan Senegalli yıldızdan faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan 'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında 'dan alınan Diagne'nin 2023'e kadar sözleşmesi var.

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