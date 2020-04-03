Andone gidecek Diagne gelecek

Galatasaray'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geri dönüyor… Teknik direktör Fatih Terim'in Belçika'da tutunamayan Senegalli yıldızdan yeni sezonda faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin 2023'e kadar sözleşmesi var.
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