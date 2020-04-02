Dün Avrupa'nın dört gözle beklediği UEFA toplantısında kritik kararlar çıktı… Türkiye dahil 55 üye ülkenin katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Türk kulüplerinin de kıskacında olduğu mali denetim uygulaması olan Finansal Fair Play'in bir süreliğine askıya alınması kararlaştırıldı.
TÜM ORGANİZASYONLAR İPTAL
Lisanslama çalışmaları da ertelenerek kulüplere süre kazandırıldı. UEFA'ya bağlı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, resmi ve hazırlık olmak üzere tüm milli maçların da süresiz ertelendiği ifade edildi.
TÜRK KULÜPLERİ NEFES ALDI
UEFA'nın mali olarak kıskacında olan Türk kulüpleri de Finansal Fair Play uygulamasının askıya alınmasıyla rahatladı. Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlerde elde ettikleri gelir kadar para harcayabilme zorunlulukları kalktı.
TRANSFER SÜRESİ UZAYACAK
UEFA transfer sezonları içinde düzenleme yapılacağını açıkladı. "2020-21 sezonu UEFA turnuvaları için oyuncu listelerinin verilmesi ve kaydedilmesi süreci ile ilgili yeni son tarihler belirlenecektir" denildi.
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