



TÜM ORGANİZASYONLAR İPTAL

Lisanslama çalışmaları da ertelenerek kulüplere süre kazandırıldı. UEFA'ya bağlı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, resmi ve hazırlık olmak üzere tüm milli maçların da süresiz ertelendiği ifade edildi.