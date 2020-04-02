



FEDAKARLIĞA HAZIRIM

Kaptan Selçuk çağrıya şöyle cevap verdi: G:Saray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok.



HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ

Başkanımızın takdir edeceği her türlü fedakarlığa hazırız. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte, dayanışma ruhuyla yeneceğiz…