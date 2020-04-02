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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Şimdi sıra sizde! taraftarı 'maaş' için topu 'a attı...

    UltraAslan, “Maaşlar konusunda futbolcularımızın gerekli hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yok” mesajı gönderdi... kaptanı da “Seve seve” cevabını verdi...



    G.Saray     taraftar oluşumu UltraAslan, coronavirüs sonrasında kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla mesaj yayınladı. UltraAslan, mesajını kaptan Selçuk İnan'ı etiketleyerek paylaştı.

    ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR
    UltraAslan, "Analarızın ak sütü kadar helal olan maaşlarınızdan feragatlarda bulunacağından, şüphemiz yok. Bir kez daha tek yürek olma zamanı" dedi.



    FEDAKARLIĞA HAZIRIM
    Kaptan Selçuk çağrıya şöyle cevap verdi: G:Saray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok.

    HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ
    Başkanımızın takdir edeceği her türlü fedakarlığa hazırız. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte, dayanışma ruhuyla yeneceğiz…



    YILLIK     7 MİLYON EURO KAZANIYOR
    Cimbom'un Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao Süper Lig'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda… Yıldız golcü Falcao yılda tam 7 milyon Euro kazanıyor…

    PERSONEL MAAŞLARINDA YÜZDE 30 KESİNTİ!
    Yüksek maaş alan oyuncuların ücretlerinde indirim bekleyen Galatasaray'da personel maaşlarında %30'luk bir kesinti yaşandı. İlk iş olarak personelin maaşını kesen yönetimin, futbolculara karşı göstereceği tutum merakla bekleniyor.

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    Haberler Spor Şimdi sıra sizde! Galatasaray taraftarı 'maaş' için topu Selçuk İnan'a attı...
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