Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Modou Barrow Denizli’den kaçtı

    Denızlispor formasını giyen Modou Barrow herkesi şok etti… Gambiyalı forvet, federasyonun yurt dışı yasağına rağmen izinsiz olarak ülkesine gitti. Daha önce iki kez şehri terk etmeye hazırlanırken yöneticiler tarafından ikna edilen Barrow'un bu kez firar girişiminde başarılı olduğu açıklandı.

    Modou Barrow Denizli’den kaçtı
    Denızlispor formasını giyen Modou Barrow herkesi şok etti… Gambiyalı forvet, federasyonun yurt dışı yasağına rağmen izinsiz olarak ülkesine gitti. Daha önce iki kez şehri terk etmeye hazırlanırken yöneticiler tarafından ikna edilen Barrow'un bu kez firar girişiminde başarılı olduğu açıklandı.

    Denizli Başkanı Ali Çetin, "Barrow bizim için bitmiştir. Artık dönse de onu oynatmayacağız" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Modou Barrow Denizli’den kaçtı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri