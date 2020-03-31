Modou Barrow Denizli’den kaçtı

enızlispor

formasını giyenModou Barrow herkesişok etti…Gambiyalı forvet, federasyonunyurt dışıyasağına rağmenizinsiz olarak ülkesinegitti. Daha önceiki kez şehri terk etmeyehazırlanırkenyöneticiler tarafındanikna edilen Barrow'unbu kez firargirişiminde başarılıolduğu açıklandı.Denizli Başkanı Ali Çetin, "Barrow bizim için bitmiştir. Artık dönse de onu oynatmayacağız" dedi.