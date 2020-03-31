Modou Barrow Denizli’den kaçtı

Denızlispor formasını giyen Modou Barrow herkesi şok etti… Gambiyalı forvet, federasyonun yurt dışı yasağına rağmen izinsiz olarak ülkesine gitti. Daha önce iki kez şehri terk etmeye hazırlanırken yöneticiler tarafından ikna edilen Barrow'un bu kez firar girişiminde başarılı olduğu açıklandı.
Denizli Başkanı Ali Çetin, "Barrow bizim için bitmiştir. Artık dönse de onu oynatmayacağız" dedi.
Denizli Başkanı Ali Çetin, "Barrow bizim için bitmiştir. Artık dönse de onu oynatmayacağız" dedi.
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