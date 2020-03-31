Helal sana Podolski!

Coronavirüs sebebiyle futbol ekonomisi de sarsılırken, Antalyasporlu Podolski'den anlamlı bir davranış geldi. Liglerin oynanmadığı süreçte maaş alamama ihtimali olan kulüp personeline ödenmesi için alacaklarından vazgeçebileceğini açıklayan Alman yıldıza, sosyal medyada övgü yağdı. "Gerçek bir kahraman", "Örnek bir insan ve sporcu" yorumları yapıldı. Ayrıca bu davranışın diğer futbolculara da sıçraması gerektiği vurgulandı. Poldi'den sonra bazı futbolcuların da harekete geçtiği öğrenildi.
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