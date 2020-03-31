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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    Helal sana Podolski!

    Antalyaspor'un yıldızı Podolski, kulüp personeli için maaşında indirime gideceğini söyledi. için, “ bir kahraman ve örnek bir insan” yorumu yapıldı.

    Helal sana Podolski!
    Coronavirüs sebebiyle futbol ekonomisi de sarsılırken, Antalyasporlu Podolski'den anlamlı bir davranış geldi. Liglerin oynanmadığı süreçte maaş alamama ihtimali olan kulüp personeline ödenmesi için alacaklarından vazgeçebileceğini açıklayan yıldıza, sosyal medyada övgü yağdı. " bir kahraman", "Örnek bir insan ve sporcu" yorumları yapıldı. Ayrıca bu davranışın diğer futbolculara da sıçraması gerektiği vurgulandı. 'den sonra bazı futbolcuların da harekete geçtiği öğrenildi.

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