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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    'a ’den Lemina müjdesi

    'de Southampton’a yakın olan isimli , “Lemina şu durumda İngiltere’ye dönemez. 1 yıl daha ’a kiralanabilir” dedi.

    İngiltere’den Lemina müjdesi
    Oynadığı futbolla 'ın kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Ancak 'den gelen sevindirici haber yüzleri güldürdü. Southampton kulübüne yakınlığı ile bilinen The isimli , İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Mario Lemina'nın dönüşünün imkansız olduğunu yazdı. Bu durumda Gabonlu yıldızın Galatasaray'a 1 yıl daha kiralanmasının gündeme gelebileceğini belirten Daily Echo, "Lemina da 'de kalmayı çok istiyor" ifadesini kullandı.

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