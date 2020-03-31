Fatih Terim'in tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada Fatih Terim'in aslında hasta olmadığı, şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim'in taburcu edilmesi gösterildi.

MERVE TERİM'DEN PRENS CHARLES PAYLAŞIMI

Instagram hesabından 5 günde Corona virüsü yenen 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için; "Komik olma Charles Bey? 5 günde korona mı iyileşirmiş?! Sen kimi kandırıyorsun, kesin yalan söylüyor. Görüyo rmusun sen koskoca Prensi!... (temsili)" ifadelerini kullandı

Sosyal medyada Fatih Terim için koronavirüse yakalanmasının kurmaca olduğu yönünde paylaşımlar yapılıyordu. Merve Terim Çetin bu mesajıyla babasına yapılana ses çıkarmış oldu.

Corona virüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.