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    • 31.03.2020 09:47
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    'in kızı 'den imali paylaşımı: Kimi kandırıyorsunuz siz?

    Galatasaray Teknik Direktörü ’in corona virüsü testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu.Corona virüs pandemisine yakalanmasının ardından 8 gün hastanede tedavi gören ve hastaneden taburcu edilen Fatih Terim'in kızı Çetin'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Sebebi ise bakın ne.

    'Kimi kandırıyorsunuz siz?'

    'in tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada Fatih Terim'in aslında hasta olmadığı, şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim'in taburcu edilmesi gösterildi.

    MERVE TERİM'DEN PRENS CHARLES PAYLAŞIMI

    Instagram hesabından 5 günde Corona virüsü yenen 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için; "Komik olma Charles Bey? 5 günde korona mı iyileşirmiş?! Sen kimi kandırıyorsun, kesin yalan söylüyor. Görüyo rmusun sen koskoca Prensi!... (temsili)" ifadelerini kullandı

    Sosyal medyada Fatih Terim için koronavirüse yakalanmasının kurmaca olduğu yönünde paylaşımlar yapılıyordu. Çetin bu mesajıyla babasına yapılana ses çıkarmış oldu.

    Corona virüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.

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