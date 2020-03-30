ALPER POTUK - ALPASLAN ÖZTÜRK TAKASI

Savunmada büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk aşkı bitmek bilmiyor. Devre arasında transfer için nabız yoklayan sarı-lacivertli ekip, Öztürk'ü sezon sonunda kadroya dahil etmek istiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 26 yaşındaki stoper de Sarı Kanaryalar'da oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim sarı-kırmızılı ekiple sıkı bir bonservis pazarlığı yapacak ve kadroda düşünülmeyen Alper Potuk bu transferde kullanılacak.

Göztepe ile bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Alpaslan Öztürk, attığı 3 gol ile Süper Lig'in en çok gol atan stoperleri arasında yer alıyor