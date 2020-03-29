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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    Galatasaraylı Falcao’dan evde 4 saat idman

    Profesyonelliği ile gönüllerde taht kuran Coronavirüs nedeniyle lige verilen arada boş durmuyor. Falcao, evde her gün 4 saat bireysel idman yaparak fiziki olarak hazır kalmaya çalışıyor.

    Falcao’dan evde 4 saat idman
    Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana profesyonelliği ile herkesin alkışını alan lige verilen arada boş durmuyor… Coronavirüs kabusu nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi müthiş bir form grafiği yakalayan Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü kaybetmemek için evde idmanlarını sürdürüyor.



    Radamel Falcao'nun kulüpten verilen idman programıyla yetinmediği ve günde toplam 4 saat bireysel çalışma yaptığı öğrenildi.



    Radamel Falcao evde çok sıkı çalışmalar yaparak ne kadar profesyonel bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

    ÖMER DE İDMANA BAŞLADI
    Beşiktaş derbisinde elinde kırık oluşan ve ameliyat edilen Ömer Bayram'dan iyi haber var. Tecrübeli yıldızın bireysel idmanlara başladığı öğrenildi.

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