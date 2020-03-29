Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Bize göre lig bitmiştir!

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten liglerin geleceğiyle ilgili flaş açıklama geldi. Mert, 'Bu ortamda takımlar nasıl toplanacak, antrenman yapacak, nasıl maç yapacak? Bize göre lig bitmiştir' dedi. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten liglerin geleceğiyle ilgili flaş açıklama geldi. Mert, 'Bu ortamda takımlar nasıl toplanacak, antrenman yapacak, nasıl maç yapacak? Bize göre lig bitmiştir' dedi.
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