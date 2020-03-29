Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Bize göre lig bitmiştir!

    Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten liglerin geleceğiyle ilgili flaş açıklama geldi. Mert, "Bu ortamda takımlar nasıl toplanacak, antrenman yapacak, nasıl maç yapacak? Bize göre lig bitmiştir" dedi.

    Bize göre lig bitmiştir!
    Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten liglerin geleceğiyle ilgili flaş açıklama geldi. Mert, "Bu ortamda takımlar nasıl toplanacak, antrenman yapacak, nasıl maç yapacak? Bize göre lig bitmiştir" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Bize göre lig bitmiştir!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri