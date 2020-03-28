Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Dün Neymar, sağlık çalışanlarına dikkat çekerken, Trabzonsporlu Sosa, Beşiktaşlı Boateng ve Ajaxlı Babel gibi oyuncular da idman görüntülerini paylaştı. Feyenoordlu Oğuzhan ise "Evde kal" çağrısında bulundu.
NEYMAR
Brezilyalı ylıdız sağlık çalışanlarına destek için alkış kampanyasına katıldı
SOSA
Trabzon'un kaptanı Sosa, çalışmalarını aksatmıyor. Formunu koruyor.
BABEL
Babel, ormanlık alanda idman yaptı. "Kendini geliştirme zamanı" notunu paylaştı.
OĞUZHAN
Evinde vakti geçiren Oğuzhan da takipçilerine, "Evde kal" mesajını gönderdi.
BOATENG
Beşiktaş'ın yıldızı eşiyle birlikte idman yapıyor. Bu anları Instagram'da paylaşıyor.
ÖMER BAYRAM
G.Saraylı Ömer Bayram, boş vakitlerinde Footbal Manager oyununu oynuyor.
NEYMAR
Brezilyalı ylıdız sağlık çalışanlarına destek için alkış kampanyasına katıldı
SOSA
Trabzon'un kaptanı Sosa, çalışmalarını aksatmıyor. Formunu koruyor.
BABEL
Babel, ormanlık alanda idman yaptı. "Kendini geliştirme zamanı" notunu paylaştı.
OĞUZHAN
Evinde vakti geçiren Oğuzhan da takipçilerine, "Evde kal" mesajını gönderdi.
BOATENG
Beşiktaş'ın yıldızı eşiyle birlikte idman yapıyor. Bu anları Instagram'da paylaşıyor.
ÖMER BAYRAM
G.Saraylı Ömer Bayram, boş vakitlerinde Footbal Manager oyununu oynuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.