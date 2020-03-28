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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Dün , sağlık çalışanlarına dikkat çekerken, , ve Ajaxlı Babel gibi oyuncular da idman görüntülerini paylaştı. Feyenoordlu Oğuzhan ise "Evde kal" çağrısında bulundu.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Dün , sağlık çalışanlarına dikkat çekerken, , ve Ajaxlı Babel gibi oyuncular da idman görüntülerini paylaştı. Feyenoordlu Oğuzhan ise "Evde kal" çağrısında bulundu.



    NEYMAR
    Brezilyalı ylıdız sağlık çalışanlarına destek için alkış kampanyasına katıldı



    SOSA
    'un kaptanı Sosa, çalışmalarını aksatmıyor. Formunu koruyor.



    BABEL
    Babel, ormanlık alanda idman yaptı. "Kendini geliştirme zamanı" notunu paylaştı.



    OĞUZHAN
    Evinde vakti geçiren Oğuzhan da takipçilerine, "Evde kal" mesajını gönderdi.



    BOATENG
    Beşiktaş'ın yıldızı eşiyle birlikte idman yapıyor. Bu anları 'da paylaşıyor.



    ÖMER BAYRAM
    G.Saraylı Ömer Bayram, boş vakitlerinde Footbal Manager oyununu oynuyor.

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