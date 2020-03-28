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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    Falcao ve Muslera'dan endişelenen ailelelerine: çok güvenli

    Coronavirüs kabusu yaşayan ’ın yıldızları Falcao ve Muslera’nın kendilerine “Yanımıza dönün” çağrısı yapan ailelerine , “Burada tüm önlemleri aldılar. çok güvenli” dediği belirlendi.



    Galatasaray     şu ana kadar corona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda… Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.

    GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORLAR
    Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.



    ŞU ANDA ÇOK İYİYİZ
    Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.



    KİMSEDEN DÖNME TALEBİ YOK
    Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi… Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.



    TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM
    2011 yılından bu yana G.Saray forması giyen Fernando Muslera artık bizden biri oldu… Uruguaylı kaleci her seferinde, "Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok mutluyuz" ifadesini kullanıyor.



    TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLU
    Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Radamel Falcao ailesiyle birlikte Türkiye'de çok mutlu bir hayat sürüyor.

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