



Galatasaray şu ana kadar corona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda… Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.



GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORLAR

Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.