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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    Yalçın: Ülkesine dönmek isteyen yok

    Yalçın A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Dünya büyük bir tehdit altında, zor günlerden geçiyoruz, ülkemizde virüse yakalanan herkese sağlık diliyorum, inşallah herkes sağlığına kavuşur. Ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. İçinde yaşadığımız durum söz konusuyken seyahat etmeleri zaten sağlıklı olmaz" dedi.

    Ülkesine dönmek isteyen yok
    Sergen Yalçın, "Dünya büyük bir tehdit altında, zor günlerden geçiyoruz, ülkemizde virüse yakalanan herkese sağlık diliyorum, inşallah herkes sağlığına kavuşur. Ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. İçinde yaşadığımız durum söz konusuyken seyahat etmeleri zaten sağlıklı olmaz. Ülkemizin de oldukça güvenilir olduğunu anlatıyoruz" dedi.



    Yalçın, ", çok iyi, önemli tedbirler aldı biz bunlara uymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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