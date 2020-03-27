Sergen Yalçın, "Dünya büyük bir tehdit altında, zor günlerden geçiyoruz, ülkemizde virüse yakalanan herkese sağlık diliyorum, inşallah herkes sağlığına kavuşur. Ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. İçinde yaşadığımız durum söz konusuyken seyahat etmeleri zaten sağlıklı olmaz. Ülkemizin de oldukça güvenilir olduğunu anlatıyoruz" dedi.
Yalçın, "Sağlık Bakanlığımız, çok iyi, önemli tedbirler aldı biz bunlara uymaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Yalçın, "Sağlık Bakanlığımız, çok iyi, önemli tedbirler aldı biz bunlara uymaya çalışıyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.