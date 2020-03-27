Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, 'Bu süreçte Türkiye'de TFF'nin, Avrupa'da UEFA'nın adaletli karar vereceğini düşünüyoruz' ifadelerini kullandı. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, 'Bu süreçte Türkiye'de TFF'nin, Avrupa'da UEFA'nın adaletli karar vereceğini düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.
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