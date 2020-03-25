





Trabzonspor'da bir süre önce sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'in ayrılış sürecinde kaptan Sosa'nın eski takım arkadaşına yönelik sert sözler kullandığı öğrenildi.



HEDEFE YÜRÜYORUZ

Coronavirüs sebebiyle İngiltere'de olan ailesinin yanına gitmek için takımdan ayrılan Mikel'e, Sosa'nın "Takım olarak bir hedefe yürüyoruz. Bir tek senin mi ailen var?" Burada birçok oyuncu ailesinden uzakta" dediği öğrenildi.