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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    'dan 'e sert tepki! "Bir tek senin mi ailen var..."

    'da bir süre önce sözleşmesi feshedilen 'in ayrılış sürecinde kaptan 'nın eski takım arkadaşına yönelik sert sözler kullandığı öğrenildi.




    Trabzonspor'da     bir süre önce sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'in ayrılış sürecinde kaptan Sosa'nın eski takım arkadaşına yönelik sert sözler kullandığı öğrenildi.

    HEDEFE YÜRÜYORUZ
    Coronavirüs     sebebiyle İngiltere'de olan ailesinin yanına gitmek için takımdan ayrılan Mikel'e, Sosa'nın "Takım olarak bir hedefe yürüyoruz. Bir tek senin mi ailen var?" Burada birçok oyuncu ailesinden uzakta" dediği öğrenildi.



    Mikel'in ise bu sözlerin ardından Sosa ile bağlarını kopardığı ve Arjantinli oyuncuyu Instagram'da takipten çıkardığı görüldü.



    Sosa performansının yanı sıra takımı sahiplenmesiyle de gönülleri fethediyor.

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