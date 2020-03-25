Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    İlk hedef

    Yönetimi coronavirüs salgını sonrasında ilk imzayı Kanadalı yıldız 'ya attırmayı planlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatılması hedefleniyor.

    İlk hedef Atiba
    Beşiktaş Yönetimi coronavirüs salgını sonrasında ilk imzayı Kanadalı yıldız 'ya attırmayı planlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatılması hedefleniyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor İlk hedef Atiba
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri