İlk hedef Atiba

Beşiktaş Yönetimi coronavirüs salgını sonrasında ilk imzayı Kanadalı yıldız Atiba'ya attırmayı planlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatılması hedefleniyor.
Beşiktaş Yönetimi coronavirüs salgını sonrasında ilk imzayı Kanadalı yıldız Atiba'ya attırmayı planlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon etkili bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl uzatılması hedefleniyor.
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