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    • Spor
    • 21.03.2020 Gazete
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    'ta Karius’un yerine iki Hollandalı gündemde

    Siyah-Beyazlılar, 'ın 29 yaşındaki kalecisi ile yakından ilgileniyor. 'ın bir başka kaleci adayı ise Williem 2'de forma giyen Timon Wellenreuther...

    Kalede rota Hollanda
    Beşiktaş bu sezon Loris Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-Beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet.

    YALÇIN'IN ONAYI ALINACAK
    Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther... Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

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