NEDEN AYRILMIŞTI?

2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, ayrılığı, "Bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası soyunma odasında Volkan ve Lugano kavga ediyordu. O sırada odaya başkan Aziz Yıldırım girdi ve kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada kardeşim Edu da kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Sonra ne olduğunu anlayamadığım bir nedenden dolayı başkan ile Edu birbirine girdiler. Aralarındaki kavgayı güçlükle ayırabildik. O günden sonra Edu takımla ilişkisini kesti ve benim için en mutsuz günlerim başladı. Kısa bir süre sonra ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye anlatmıştı.

EROĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER

F.Bahçe'de "Futbol Koordinatörlüğü" olarak tanımlanan A Takım ile Akademi arasındaki köprü görevi için Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın yanı sıra Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu ile ilgili de girişimde bulunulduğu öğrenildi. Eroğlu cephesinden yapılan teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmediği, "Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan ile görüşün" diyerek adres gösterdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altınordu Kulübü ile bir görüşme yaparak 47 yaşındaki teknik adam konusunda izin isteyeceği ifade edildi. Şayet izin alınırsa, Eroğlu ile anlaşma zemini aranarak tecrübeli teknik adam yeni yapılanmanın içine dahil edilecek.