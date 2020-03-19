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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    Spor dünyasında Coronavirüs kabusu büyüyor!

    ’in en büyük yıldızlarından , ’lu Matuidi, Verona’lı Zaccagni ve eski başkanı Sanz’ın coronavirüs testleri pozitif çıktı. Espanyol da cular ve teknik heyetten 6 kişide virüs saptandığını duyurdu.

    Virüs kabusu büyüyor

    Avrupa'da etkisini giderek artırmaya başlayan coronavirüs spor dünyasını da etkisi altına almış durumda... NBA'in en önemli oyuncularından Kevin Durant'in testinin pozitif çıktığı açıklandı. Brooklyn Nets takımından ismi açıklanmayan üç ismin daha virüse yakalandığı belirtildi.


    Blaise Matuidi

    Juventus'un Fransız milli cusu Blaise Matuidi ve Verona'da oynayan Mattia Zaccagni'de de virüs saptandı.


    Mattia Zaccagni


    Lorenzo Sanz

    Espanyol kulübü futbolcular ve teknik heyette 6 ismin hastalandığını açıklarken, Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın pozitif çıktı.



    İYİ HİSSEDİYORUM AMA HERKES DİKKATLİ OLSUN
    Şok gelişme sonrası ilk açıklamayı yapan , "Evet testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Ancak herkes dikkatli olsun" diye konuştu.



    CORONA GELMEZSE BEN GİDERİM!
    Futbol dünyasının aykırı yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere bağış yapma kampanyası başlattığını açıkladı. Milan forması giyen İsveçli yıldız, "Ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!" dedi.

    BRAVO CHELSEA
    Chelsea coronavirüs nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'teki otelin kapısını açtı.

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