Spor dünyasında Coronavirüs kabusu büyüyor!

Avrupa'da etkisini giderek artırmaya başlayan coronavirüs spor dünyasını da etkisi altına almış durumda... NBA'in en önemli oyuncularından Kevin Durant'in testinin pozitif çıktığı açıklandı. Brooklyn Nets takımından ismi açıklanmayan üç ismin daha virüse yakalandığı belirtildi.





Blaise Matuidi



Juventus'un Fransız milli futbolcusu Blaise Matuidi ve Verona'da oynayan Mattia Zaccagni'de de virüs saptandı.





Mattia Zaccagni



Lorenzo Sanz



Espanyol kulübü futbolcular ve teknik heyette 6 ismin hastalandığını açıklarken, Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın pozitif çıktı.







İYİ HİSSEDİYORUM AMA HERKES DİKKATLİ OLSUN

Şok gelişme sonrası ilk açıklamayı yapan Kevin Durant, "Evet testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum. Ancak herkes dikkatli olsun" diye konuştu.







CORONA GELMEZSE BEN GİDERİM!

Futbol dünyasının aykırı yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere bağış yapma kampanyası başlattığını açıkladı. Milan forması giyen İsveçli yıldız, "Ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!" dedi.



BRAVO CHELSEA

Chelsea coronavirüs nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'teki otelin kapısını açtı.