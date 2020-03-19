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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    'a 25 milyon ’luk piyango! Luyindama ve Marcao’ya teklif var...

    ’da Luyindama’ya 15 milyon , Marcao’ya da 10 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Kongolu yıldızla Everton ve West Ham, Brezilyalı stoperle de Udinese, ve ’nın ilgilendiği ortaya çıktı.



    Galatasaray     ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerlerin Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.



    LUYİNDAMA'YA ADA KANCASI
    Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.



    MARCAO'YA 3 TALİP
    Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.



    YÖNETİM BEKLEMEDE
    Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.



    DIAGNE'YE KANCA
    Galatasaray'ın Brugge'ye kiralık olarak verdiği Diagne'ye İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest'in talip olduğu öğrenildi. Nottingham'ın Premier Lig'e çıkması durumunda teklif yapacağı öne sürüldü.

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