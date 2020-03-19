Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle Sergen Yalçın'ın forvette ya Boateng'e ya da Umut Nayir'e görev vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor. Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle Sergen Yalçın'ın forvette ya Boateng'e ya da Umut Nayir'e görev vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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