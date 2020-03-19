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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    çalışmalarına başladı! Gözler Aranguiz’de...

    Henüz teknik adamını bulamayan buna karşın de ağır kalmamak adına çalışmalara başladı... Yönetim, ile sözleşmesi bitecek olan Şilili orta alan oyuncusu Aranguiz’e kanca attı.



    Ersun Yanal     ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe buna karşın yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler rakiplerin gerisinde kalmama adına özellikle sözleşmesi bitecek isimlerle temasa geçmiş durumda.



    MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
    Alınan bilgilere göre yönetim, Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz'e kanca attı. Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre önce temasa geçildiği öğrenildi.



    3 GOL ATARKEN, 6 ASİST YAPTI
    Orta alanın ortasında çift yönlü olarak oynayabilen 30 yaşındaki Aranguiz bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.



    5 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
    Aranguiz 2015 yılında Internacional'de oynarken de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli yıldız 79 kez Şili formasını terletti.

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