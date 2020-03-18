Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.03.2020 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2020 18:21
    ABONE OL

    'da flaş gelişme! İdman iptal edildi, oyuncular yoldan döndü

    'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan , Beşiktaş ile Stadyumu'nda oynanan maçtan 0-0 eşitlik dönmüştü. Bu maç sonrası teknik direktör oyuncuların 2 gün izin vermişti. Bugün yapılması gereken antrenman ise iptal edildi. Florya'ya doğru yolda olan oyunculara telefonla bilgi verildi. İşte o gelişmenin ayrıntıları...

    İdman iptal! Oyuncular yoldan döndü

    'da bugün 17.00'de tesislerde yapılması planlanan antrenman alınan son dakika kararı gereği iptal edildi.

    'ne doğru yolda olan futbolcular ve diğer ilgililere telefonla bilgi verildi. Oyuncular aldıkları haber sonrası eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

    Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın, bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılacak resmi açıklamayı bekleme kararı aldığı ifade edildi.

    Bakanlar kurulunun kararına göre yeni bir yol haritasi çizileceği bildiriliyor.

    TEPKİ GÖSTERDİLER

    Galatasaray cephesi, maçların seyircisiz oynanması kararının ardından liglerin ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Beşiktaş derbisinin ardından da başta kaptan olmak üzere bazı oyuncular liglerin oynanmasına tepki göstermiş, erteleme dileklerini sosyal medya hesaplarından aktarmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaray'da flaş gelişme! İdman iptal edildi, oyuncular yoldan döndü
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri