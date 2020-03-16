

KARİUS

haftasındaseyirsisiz oynananderbide evindegolsüz beraberekalanteknikpatroncoronavirüsnedeniyla yabancıoyuncuların biraz çekindiğiniancak Türkiye'ninbu konudaen güvenli ülke olduğiunusöyledi.şu ifaleri kullandı: İki tarafı da memnun etmeyecek bir sonuç. Mutlu musunuz derseniz değiliz, mutsuz musunuz derseniz o da değil. Herkesin kafası karışık.de kaybedebilirdikde. Dengelibir maç oldu. Seyirzevki olmadı. Zatensessiz ortamdaçok hareketli maçolacağını düşünmüyorduk.İyi bir maçolmadı ama bazenböyle maçlar oynanabiliyor.oyuncularvirüstenbiraz çekiniyor.bukonuda dünyanınen güvenli ülkesi.Burada olmaları daülkelerinde olmalarındançok daha iyi.Kulüp doktorumuzda oyuncularımızabu durumu anlattı...golcü oyuncusu Burak Yılmaz dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz Antalyaspor önünde forma giyemeyecek.Sezon başından beri eleştirilen Karius bu kez hata yapmadı. Kritik pozisyonlarda son derece dikkatli olan Alman kaleci 4 maç sonra kalesinde gol görmedi.G.Saray maçıyla birlikte kritik 5 haftayı geride bıraktı. Siyah- Beyazlılar Başakşehir maçıyla başlayan seride Başakşehir'e yenildi. Evinde Trabzonspor deplasmanda da G.Saray ile berabere kaldı. Kartal Alanya ve A.Gücü'nü yendi. Böylece 5 maçta 8 puan toplayarak 15 puan hedefine ulaşamadı.