Süper Lig'in 26. haftasında seyirsisiz oynanan derbide evinde Galatasaray'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, coronavirüs nedeniyla yabancı oyuncuların biraz çekindiğini ancak Türkiye'nin bu konuda en güvenli ülke olduğiunu söyledi.
SONUÇ BENİ MUTLU ETMEDİ
Sergen Yalçın şu ifaleri kullandı: İki tarafı da memnun etmeyecek bir sonuç. Mutlu musunuz derseniz değiliz, mutsuz musunuz derseniz o da değil. Herkesin kafası karışık.
ÇOK İYİ BİR KARŞILAŞMA OLMADI
Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Dengeli bir maç oldu. Seyir zevki olmadı. Zaten sessiz ortamda çok hareketli maç olacağını düşünmüyorduk. İyi bir maç olmadı ama bazen böyle maçlar oynanabiliyor.
YABANCILAR ÇEKİNİYOR...
Yabancı oyuncular virüsten biraz çekiniyor. Türkiye bu konuda dünyanın en güvenli ülkesi. Burada olmaları da ülkelerinde olmalarından çok daha iyi. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı...
BURAK YILMAZ ANTALYA'YA YOK
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz Antalyaspor önünde forma giyemeyecek.
KARİUS BU KEZ HATA YAPMADI
Sezon başından beri eleştirilen Karius bu kez hata yapmadı. Kritik pozisyonlarda son derece dikkatli olan Alman kaleci 4 maç sonra kalesinde gol görmedi.
5 HAFTADA 8 PUAN
Beşiktaş G.Saray maçıyla birlikte kritik 5 haftayı geride bıraktı. Siyah- Beyazlılar Başakşehir maçıyla başlayan seride Başakşehir'e yenildi. Evinde Trabzonspor deplasmanda da G.Saray ile berabere kaldı. Kartal Alanya ve A.Gücü'nü yendi. Böylece 5 maçta 8 puan toplayarak 15 puan hedefine ulaşamadı.
SONUÇ BENİ MUTLU ETMEDİ
Sergen Yalçın şu ifaleri kullandı: İki tarafı da memnun etmeyecek bir sonuç. Mutlu musunuz derseniz değiliz, mutsuz musunuz derseniz o da değil. Herkesin kafası karışık.
ÇOK İYİ BİR KARŞILAŞMA OLMADI
Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Dengeli bir maç oldu. Seyir zevki olmadı. Zaten sessiz ortamda çok hareketli maç olacağını düşünmüyorduk. İyi bir maç olmadı ama bazen böyle maçlar oynanabiliyor.
YABANCILAR ÇEKİNİYOR...
Yabancı oyuncular virüsten biraz çekiniyor. Türkiye bu konuda dünyanın en güvenli ülkesi. Burada olmaları da ülkelerinde olmalarından çok daha iyi. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı...
BURAK YILMAZ ANTALYA'YA YOK
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz Antalyaspor önünde forma giyemeyecek.
KARİUS BU KEZ HATA YAPMADI
Sezon başından beri eleştirilen Karius bu kez hata yapmadı. Kritik pozisyonlarda son derece dikkatli olan Alman kaleci 4 maç sonra kalesinde gol görmedi.
5 HAFTADA 8 PUAN
Beşiktaş G.Saray maçıyla birlikte kritik 5 haftayı geride bıraktı. Siyah- Beyazlılar Başakşehir maçıyla başlayan seride Başakşehir'e yenildi. Evinde Trabzonspor deplasmanda da G.Saray ile berabere kaldı. Kartal Alanya ve A.Gücü'nü yendi. Böylece 5 maçta 8 puan toplayarak 15 puan hedefine ulaşamadı.
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