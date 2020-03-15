Maçlar şifresiz mi olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkamıştı. İbrahim Kalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS'a çevrildi. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta Bein Sport şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!

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