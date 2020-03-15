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    • 15.03.2020 18:42
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    • 15.03.2020 18:42
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    Beşiktaş maçı şifresiz mi? GS BJK maçı 'ta şifresiz mi yayınlanacak?

    Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçlar şifresiz mi? 26. haftasında şifresiz mi? Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligde maçların seyircisiz oynama kararı alınmasının ardından gözler yayıncı kuruluş Bein Sport'a çevrildi. , Portekiz, İskoçya gibi birçok ülkede maçlar şifresiz yayınlanacak. Maç izlemek isteyen futbolseverlerin cafelerde toplanmasının önüne geçilecek. Peki, Türkiye'de maçlar şifresiz mi? Bein Sport şifresiz mi olacak? Konuyla ilgili son açıklama Başkanı 'den geldi. Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN yöneticileri ile konuşacağız." dedi.

    Süper Lig 26. hafta maçları Bein Sport'ta şifresiz mi yayınlanacak?

    Maçlar şifresiz mi olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin futbolseverler araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkamıştı. İbrahim Kalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS'a çevrildi. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Maçları izlemek isteyenlerin sosyal ortamlarda toplanma riskine karşın da maçların şifresiz yayınlanabileceği iddiası ortaya atıldı. Almanya, Portekiz, İskoçya gibi ülkelerde yayıncı kuruluşlar şifresiz yayın yapma kararı aldı. Peki, bu hafta Bein Sport şifresiz mi yayın yapacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte son gelişmeler!

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    Haberler Spor Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Süper Lig GS BJK maçı Bein Sport'ta şifresiz mi yayınlanacak?
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