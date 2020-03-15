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    • 15.03.2020 17:53
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    Galatasaray - |

    Galatasaray 'in 26. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesi ilk 11'ler belli oldu. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den olarak takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

    Galatasaray 'in 26. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor.

    Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacağı açıklandı. Türk Telekom Stadı'nda Saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmanın ını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - BEŞİKTAŞ | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    Galatasaray:     Muslere, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

    Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

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