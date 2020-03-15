Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacağı açıklandı. Türk Telekom Stadı'nda Saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslere, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz
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