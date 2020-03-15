Fatih Terim Beşiktaş maçında uygulayacakları stratejiyi belirledi... Galatasaray Teknik Direktörü futbolcular ve teknik heyetle bir toplantı yaparak maçın taraftarsız olması nedeniyle sahaya nasıl bir anlayışla çıkmaları gerektiğini anlattı. Başarılı hoca takımdan kontrollü oynamalarını istedi.
SAKİN KALMANIZI İSTİYORUM
Taraftarsız maça çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Bu maçı sahamızda oynuyoruz diye oyuna hızlı başlamak yerine sizden sakin kalmanızı ve kontrollü oynamanızı istiyorum" dedi.
GERİYE DÜŞERSEK İŞ ZORLAŞIR
Maça hızlı ve süratli başlamaları durumunda bunun sakıncaları olduğunu vurgulayan Terim, "Geriye düştüğümüz takdirde taraftarımız olmadığı için bunu çevirmek zor olabilir" uyarısı yaptı.
MAÇI KAZANACAK GÜCE SAHİBİZ
Beşiktaş'ın son haftalarda ciddi bir yükseliş içinde olduğunu oyuncularına aktaran Fatih Terim, "Sakin ve kontrollü kaldığımız takdirde bu maçı kazanacak güce sahibiz" diye konuştu.
FEGHOULI SİFTAH PEŞİNDE
Galatasaray'da üçüncü sezonunu yaşayan Feghouli bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 9 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı. Feghouli bugün sessizliğini bozmak isteyecek.
DERBİLERDE SUSKUN KALDI
Feghouli derbi maçlarda bugüne kadar hiç gol atamadı. Brezilyalı star Beşiktaş önünde ilk golünü atmak istiyor.
FALCAO: HATAYA YER YOK
G.Saray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek. "Şampiyonluk yarışında hata payının çok düşük olduğu bir ortamı yaşıyoruz" dedi.
ÖMER KULÜBEYE BELHANDA 11'E!
Cimbom derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı... Fatih Terim'in Beşiktaş karşısındaki 11'de son dakika değişikliği yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Ömer Bayram'ı kulübeye göndererek Belhanda'ya şans vereceği belirlendi. Faslı yıldız, Fenerbahçe derbisindeki futboluyla alkış toplamıştı.
SAKİN KALMANIZI İSTİYORUM
Taraftarsız maça çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Bu maçı sahamızda oynuyoruz diye oyuna hızlı başlamak yerine sizden sakin kalmanızı ve kontrollü oynamanızı istiyorum" dedi.
GERİYE DÜŞERSEK İŞ ZORLAŞIR
Maça hızlı ve süratli başlamaları durumunda bunun sakıncaları olduğunu vurgulayan Terim, "Geriye düştüğümüz takdirde taraftarımız olmadığı için bunu çevirmek zor olabilir" uyarısı yaptı.
MAÇI KAZANACAK GÜCE SAHİBİZ
Beşiktaş'ın son haftalarda ciddi bir yükseliş içinde olduğunu oyuncularına aktaran Fatih Terim, "Sakin ve kontrollü kaldığımız takdirde bu maçı kazanacak güce sahibiz" diye konuştu.
FEGHOULI SİFTAH PEŞİNDE
Galatasaray'da üçüncü sezonunu yaşayan Feghouli bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı toplam 9 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı. Feghouli bugün sessizliğini bozmak isteyecek.
DERBİLERDE SUSKUN KALDI
Feghouli derbi maçlarda bugüne kadar hiç gol atamadı. Brezilyalı star Beşiktaş önünde ilk golünü atmak istiyor.
FALCAO: HATAYA YER YOK
G.Saray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek. "Şampiyonluk yarışında hata payının çok düşük olduğu bir ortamı yaşıyoruz" dedi.
ÖMER KULÜBEYE BELHANDA 11'E!
Cimbom derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı... Fatih Terim'in Beşiktaş karşısındaki 11'de son dakika değişikliği yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Ömer Bayram'ı kulübeye göndererek Belhanda'ya şans vereceği belirlendi. Faslı yıldız, Fenerbahçe derbisindeki futboluyla alkış toplamıştı.
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