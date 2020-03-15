Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    derbi stratejisini değiştirdi: Taraftar yoksa kontrol var

    , taraftar olmadığı için oyuna hızlı başlamak yerine kontrollü oynamaları gerektiğini söyledi. Başarılı hoca, “Aksi halde geriye düşersek çevirmek zor olabilir” dedi.

    Taraftar yoksa kontrol var
    Beşiktaş maçında uygulayacakları stratejiyi belirledi... Galatasaray Teknik Direktörü futbolcular ve teknik heyetle bir toplantı yaparak maçın taraftarsız olması nedeniyle sahaya nasıl bir anlayışla çıkmaları gerektiğini anlattı. Başarılı hoca takımdan kontrollü oynamalarını istedi.



    SAKİN KALMANIZI İSTİYORUM
    Taraftarsız maça çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Bu maçı sahamızda oynuyoruz diye oyuna hızlı başlamak yerine sizden sakin kalmanızı ve kontrollü oynamanızı istiyorum" dedi.

    GERİYE DÜŞERSEK İŞ ZORLAŞIR
    Maça hızlı ve süratli başlamaları durumunda bunun sakıncaları olduğunu vurgulayan Terim, "Geriye düştüğümüz takdirde taraftarımız olmadığı için bunu çevirmek zor olabilir" uyarısı yaptı.



    MAÇI KAZANACAK GÜCE SAHİBİZ
    Beşiktaş'ın son haftalarda ciddi bir yükseliş içinde olduğunu oyuncularına aktaran Fatih Terim, "Sakin ve kontrollü kaldığımız takdirde bu maçı kazanacak güce sahibiz" diye konuştu.



    FEGHOULI SİFTAH PEŞİNDE
    Galatasaray'da üçüncü sezonunu yaşayan Feghouli bugüne kadar ve 'a karşı çıktığı toplam 9 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaramadı. Feghouli bugün sessizliğini bozmak isteyecek.

    DERBİLERDE     SUSKUN KALDI
    Feghouli derbi maçlarda bugüne kadar hiç gol atamadı. Brezilyalı star Beşiktaş önünde ilk golünü atmak istiyor.



    FALCAO: HATAYA YER YOK
    G.Saray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek. "Şampiyonluk yarışında hata payının çok düşük olduğu bir ortamı yaşıyoruz" dedi.



    ÖMER KULÜBEYE BELHANDA 11'E!
    Cimbom derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı... Fatih Terim'in Beşiktaş karşısındaki 11'de son dakika değişikliği yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Ömer Bayram'ı kulübeye göndererek Belhanda'ya şans vereceği belirlendi. Faslı yıldız, Fenerbahçe derbisindeki futboluyla alkış toplamıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fatih Terim derbi stratejisini değiştirdi: Taraftar yoksa kontrol var
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri