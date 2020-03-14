TFF’den radikal kararlar

TFF koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarla ilgili alınacak tedbirleri açıkladı. İşte alınan önlemler....
1. Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşma olmayacaktır.
2. Müsabakalarda seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir.
3. TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır.
4. Koronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır.
5. Protokol tribününe sadece; a) Ev sahibi ve misafir kulüplerdenen fazla 25'er kişi, b) Ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5'er futbolcu, c) TFF yönetici ve görevlileri, d) Devlet protokolüne dahil kişiler girebilecektir.
6. Müsabakalarda akredite edilmiş basın mensupları ile Akreditasyon Talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişiler görev yapabilecektir.
7. Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacaktır.
AVRUPA FUTBOLU 17 MART'I BEKLİYOR
UEFA üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı. Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
1. Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşma olmayacaktır.
2. Müsabakalarda seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir.
3. TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır.
4. Koronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır.
5. Protokol tribününe sadece; a) Ev sahibi ve misafir kulüplerdenen fazla 25'er kişi, b) Ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5'er futbolcu, c) TFF yönetici ve görevlileri, d) Devlet protokolüne dahil kişiler girebilecektir.
6. Müsabakalarda akredite edilmiş basın mensupları ile Akreditasyon Talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişiler görev yapabilecektir.
7. Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacaktır.
AVRUPA FUTBOLU 17 MART'I BEKLİYOR
UEFA üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı. Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
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