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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    ’yi Koita ile yıktı!

    seriye bağladı... Lacivert-Beyazlılar 26. hafta maçında evinde 'yi 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. ekibine maçta 3 puanı getiren golleri 2 ve 90+3. dakikalarda kaydetti.

    Kasımpaşa Göztepe’yi Koita ile yıktı!
    Kasımpaşa seriye bağladı... Lacivert-Beyazlılar 26. hafta maçında evinde 'yi 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. ekibine maçta 3 puanı getiren golleri 2 ve 90+3. dakikalarda kaydetti.

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