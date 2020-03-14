Kasımpaşa Göztepe’yi Koita ile yıktı!

Kasımpaşa seriye bağladı... Lacivert-Beyazlılar 26. hafta maçında evinde Göztepe'yi 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbul ekibine maçta 3 puanı getiren golleri 2 ve 90+3. dakikalarda Fode Koita kaydetti.
Kasımpaşaseriye bağladı... Lacivert-Beyazlılar 26. hafta maçında evinde Göztepe'yi 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbul ekibine maçta 3 puanı getiren golleri 2 ve 90+3. dakikalarda Fode Koita kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.