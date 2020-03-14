Galatasaray potada Fenerbahçe’yi ağırlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray bugün saat 13.00'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe lider durumda bulunuyor. Galatasaray ise 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.A takımı Sampdoria'da,'nin de koronavirüseyakalandığı açıklandı. Sampdoria'datoplam 5 oyuncuya koronavirüsteşhisi konulmuş oldu. Oyuncuların tedavilerininsürdüğü açıklandı.Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesinin açılmasını sağlayacak protokol imzalandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu proje hakemliğimiz için büyük bir gelişim sağlayacak" dedi.Lig'de bugün Konya-Fenerbahçe maçı dışında 2 maç daha oynanacak. Saat 14.00'te Denizli ile G.Birliği, saat 17.00'de ise Alanyaspor ile Gaziantep mücadele edecek.Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor karşısında 3 puan almak istediklerini söyledi. Kırmızı- Beyazlılar, Süper Lig'de 27 puanla 2. sırada bulunuyor.Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında PTT'yi 3-1 yendi. 112 dakika süren maçın setleri 25-22, 25-19, 22-25, 25-17 bitti.1. Lig'de bugün iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında saat 16.30'da Karagümrük ile Altay kapışacak. Saat 19.00'da ise Bursaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak.