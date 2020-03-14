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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    Ankaragücü Rize’yi yendi, 3 maç sonra galip geldi!

    Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Sarı- Lacivertliler, ’u Burak (kendi kalesine) ve Rodrigues’in golleriyle devirdi. Konuk ekibin tek golünü ise Garmash kaydetti.

    Ankaragücü nefes aldı
    Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. 3 maçlık aranın ardından galip geldi. Başkent ekibi 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçerken, 22'de Rodrigues farkı ikiye çıkardı. Rizespor 45'te Garmash ile skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda konuk ekip skor üretemeyince karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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