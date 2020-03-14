Ankaragücü Rize’yi yendi, 3 maç sonra galip geldi!

Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçtasahasındayendi. 3 maçlık aranın ardından galip geldi. Başkent ekibi 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçerken, 22'de Rodrigues farkı ikiye çıkardı. Rizespor 45'te Garmash ile skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda konuk ekip skor üretemeyince karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.