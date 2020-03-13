İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.
İNGİLTERE'Yİ KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken ülkede 590 olarak açıklanan vaka sayısının gerçekte 5-10 bin arasında olabileceği değerlendiriliyor.
Son dakika: Premier Lig koronavirüsü sebebiyle askıya alındı!
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını dünyayı esir etmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.
İngiltere Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.
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