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    • Spor
    • 13.03.2020 14:08
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    • 13.03.2020 14:11
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    : ü sebebiyle askıya alındı!

    haberi... salgını dünyayı esir etmeye devam ediyor. Son olarak , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.

    Resmen açıklandı! Askıya alındı!

    , yeni tip salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendi.

    İNGİLTERE'Yİ KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR
    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının kontrol altına alınamadığı İngiltere'de mücadele planında ikinci aşamaya geçilirken ülkede 590 olarak açıklanan vaka sayısının gerçekte 5-10 bin arasında olabileceği değerlendiriliyor.

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