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    • 13.03.2020 15:45
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    Koronavirüs 'nin Frey'i kiraladığı Bundesliga ekibi 'i vurdu

    Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını spor dünyasını da derinden sarsıyor. 'nin 'i kiraladığı Bundesliga 2 takımlarından , teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu.

    Nürnberg'de corona virüsü depremi! F.Bahçeli Frey...

    Bundesliga 2 takımlarından , teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu. Nürnberg'de 'den kiralık olarak oynayan de bulunuyor.

    Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.

    Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.

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