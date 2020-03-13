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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    Başkanı : ’ı bizim maçlara vermeyin

    ’ta penaltılarının verilmediğini söyleyen Başkanı , “Sevgili , ’ı bizim maçlarımıza verme ya!” ifadesini kullandı...

    Mete Kalkavan’ı bizim maçlara vermeyin
    Galatasaray Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Başkan Mustafa Cengiz törende yaptığı açıklamada Sivas maçının hakemi Mete Kalkavan eleştirdi. Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Cengiz, "Sevgili MHK; Mete Kalkavan bizim maçlarımıza verme ya! Mete Kalkavan sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" dedi. Cengiz, Arda Turan için de, "Şu an transfer yok, zamanı geldiğinde konuşulur" yorumunu yaptı.



    Cengiz, Koronavirüse önlem olarak tokalaşmak yerine 'Metin Oktay selamı' verdi.

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