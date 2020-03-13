Galatasaray Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Başkan Mustafa Cengiz törende yaptığı açıklamada Sivas maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Cengiz, "Sevgili MHK; Mete Kalkavan'ı bizim maçlarımıza verme ya! Mete Kalkavan sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" dedi. Cengiz, Arda Turan için de, "Şu an transfer yok, zamanı geldiğinde konuşulur" yorumunu yaptı.
Cengiz, Koronavirüse önlem olarak tokalaşmak yerine 'Metin Oktay selamı' verdi.
Cengiz, Koronavirüse önlem olarak tokalaşmak yerine 'Metin Oktay selamı' verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.