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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    'de büyük tehlike

    'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci 'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe'nin 2. kalecisi olan ise maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek. Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan 'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.

    Büyük tehlike
    Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe'nin 2. kalecisi olan Harun Tekin ise maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek.



    Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan 'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.

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