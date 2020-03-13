Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe'nin 2. kalecisi olan Harun Tekin ise Konya maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek.
Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan Erten Ersu'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.
Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan Erten Ersu'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.
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