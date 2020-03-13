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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    ile prensipte anlaştı

    , yıllık 600 bin Euro karşılığında ile el sıkıştı... Bu sezon için ise hoca formülü bulundu. Sezon sonuna kadar takımın pro lisansı olan altyapı hocası 'a emanet edileceği öğrenildi...

    Erol Bulut hayırlı olsun
    Fenerbahçe Yönetimi Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir isimde birleşti. Yönetim, Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile prensipte anlaştı.



    Erol Bulut, bir aksilik olmazsa haziran ayında F.Bahçe'nin yeni hocası olarak açıklanacak.



    YILLIK 600 BİN EURO ALACAK...
    'un Fenerbahçe'den yıllık 600 bin Euro alacağı da gelen haberler arasında. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin hoca sorunu için ise bir formülün bulunduğu da öğrenildi.

    BU SEZONA 'DAYAT' FORMÜLÜ
    Fenerbahçe'nin pro lisans sahibi altyapı hocalarından olan Serdar Dayat'ın bu hafta sonunda oynanacak Konya maçının ardından sezon sonuna kadar takımın başına olacağı bildirildi.


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