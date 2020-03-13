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enerbahçe'nin

boşalan teknik direktörlükkoltuğu için birisimde birleşti. Yönetim,çalıştıranile prensipte anlaştı., bir aksilikolmazsa haziranayındayeni hocası olarakaçıklanacak.yıllıkalacağı da gelen haberlerarasında.Sezon sonuna kadarhoca sorunu için isebir formülün bulunduğuda öğrenildi.pro lisanssahibi altyapı hocalarındanolanbu haftasonunda oynanacakmaçının ardındansezon sonunakadar takımın başınaolacağı bildirildi.