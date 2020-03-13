Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, G.Saray'a kilitlendi. Derbide oynayacak 10 ismi belirleyen başarılı hoca Adem Ljajic ve Boateng'den hangisini oynatacağı hakkında bir karara varamamıştı. Yalçın Ankaragücü maçında bekleneni verememesine rağmen 10 numara tercihini Boateng'den yana kullanacak.
İLK 11 NETLEŞTİ
Adem Ljajic maça yine kulübede başlarken gidişata göre oyuna girecek. İlk 11 Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou ve Burak Yılmaz'dan oluşacak.
GALATASARAY MAÇI KADER NİTELİĞİNDE
Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Caner, G.Saray maçı ile ilgi, "Yenersek yarışa ortak olacağız. Kader maçımız" dedi.
BEŞİKTAŞ AYAK TENİSİ OYNADI
Kartal Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle idmana başlayan Siyah- Beyazlı oyuncular ayak tenisiyle idmanı sona erdirdi.
İLK 11 NETLEŞTİ
Adem Ljajic maça yine kulübede başlarken gidişata göre oyuna girecek. İlk 11 Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou ve Burak Yılmaz'dan oluşacak.
GALATASARAY MAÇI KADER NİTELİĞİNDE
Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Caner, G.Saray maçı ile ilgi, "Yenersek yarışa ortak olacağız. Kader maçımız" dedi.
BEŞİKTAŞ AYAK TENİSİ OYNADI
Kartal Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle idmana başlayan Siyah- Beyazlı oyuncular ayak tenisiyle idmanı sona erdirdi.
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