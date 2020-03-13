Yaklaşık 6 ay aradan sonra Malatya'da 11'de forma giyen Abdülkadir Ömür'ün yaptığı konuşmayla maça damgasını vurduğu ortaya çıktı. Genç yıldızın karşılaşma öncesi takım arkadaşlarını etrafında topladığı ve "Şampiyon olabilecek bir kadroya sahibiz. Arkamızda inanan milyonlar var. Yapmamız gereken bize inanları mahcup etmemek. Sahada birlik olup mücadele edip sezon sonunda şampiyon olmak. Ben çocukluktan beri sadece bunun hayalini kurdum ona inanarak yaşadım. hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bizim için, bizim gibi hayali olanlar için bu maçı oynayalım" dediği öğrenildi.
Bu sözlerin ardından tüm futbolcuların çok duygusal anlar yaşadığı, bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadığı belirlendi.
ÇİMŞİR'DEN ÖZEL TEBRİK
Abdülkadir'e 11'e şans veren Hüseyin Çimşir'in oyuncusunu özel olarak tebrik ettiği belirtildi. Çimşir'in, "Aferin aslanım böyle devam et' dediği öğrenildi.
SÖRLOTH BELİRSİZLİĞİ
Malatya maçında yaşadığı sakatlıkla herkesi şok eden Sörloth konusunda belirsizlik sürüyor... Norveçli yıldızın MR'ı ayağındaki ödem nedeniyle dün çekilemedi. Sörloth'un Başakşehir maçı öncesi kesin durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.
YUNUS EMRE SEL
Bu sözlerin ardından tüm futbolcuların çok duygusal anlar yaşadığı, bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadığı belirlendi.
ÇİMŞİR'DEN ÖZEL TEBRİK
Abdülkadir'e 11'e şans veren Hüseyin Çimşir'in oyuncusunu özel olarak tebrik ettiği belirtildi. Çimşir'in, "Aferin aslanım böyle devam et' dediği öğrenildi.
SÖRLOTH BELİRSİZLİĞİ
Malatya maçında yaşadığı sakatlıkla herkesi şok eden Sörloth konusunda belirsizlik sürüyor... Norveçli yıldızın MR'ı ayağındaki ödem nedeniyle dün çekilemedi. Sörloth'un Başakşehir maçı öncesi kesin durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.
YUNUS EMRE SEL
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