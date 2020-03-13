

ÇİMŞİR'DEN

TEBRİK

6 ay aradan sonra11'de forma giyen'ün yaptığı konuşmayla maçadamgasını vurduğu ortaya çıktı.Genç yıldızın karşılaşma öncesitakım arkadaşlarınıetrafında topladığı ve"Şampiyon olabilecekbir kadroya sahibiz.Arkamızda inanan milyonlarvar.Sahadabirlik olup mücadeleedip sezon sonunda şampiyon olmak.Ben çocukluktan beri sadece bunun hayalinikurdum ona inanarak yaşadım.hepinizi gerçekten çok seviyorum.dediği öğrenildi.Bu sözlerin ardındantüm futbolcuların çokduygusal anlar yaşadığı,bazı oyuncularıngözyaşlarını tutamadığıbelirlendi.11'e şans veren Hüseyin Çimşir'in oyuncusunu özel olarak tebrik ettiği belirtildi. Çimşir'in, "Aferin aslanım böyle devam et' dediği öğrenildi.maçında yaşadığı sakatlıkla herkesi şok edenkonusunda belirsizlik sürüyor...yıldızın MR'ı ayağındaki ödem nedeniyle dün çekilemedi.'unmaçı öncesi kesin durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.