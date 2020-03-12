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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Derbinin hakemi Bitigen oldu

    sonucu çok büyük bir merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük bir sürpriz yaptı ve derbiye Abdülkadir Bitigen'i atadı. ile arasında oynanacak kritik karşılaşmada ise düdük kalacak. , Konyaspor-Fenerbahçe maçında da 'in görev yapacağını duyurdu.

    Derbinin hakemi Bitigen oldu
    Merkez Hakem Kurulu sonucu çok büyük bir merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi büyük bir sürpriz yaptı ve derbiye Abdülkadir Bitigen'i atadı. Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşmada ise Fırat Aydınus düdük kalacak. MHK, Konyaspor-Fenerbahçe maçında da Hüseyin Göçek'in görev yapacağını duyurdu.

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