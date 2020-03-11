Harun: Süper ligi özledim!

Harun bu sezon ilk kez bir lig maçında görev alacak. Tecrübeli kaleci, "Açıkçası ligin havası bambaşka. Ligde oynamayı özlemişim" ifadelerini kullandı.
SIMON FALETTE GERİ DÖNDÜ
Trabzon ile oynanan kupa maçında sakatlanan Falette'nin sakatlığı geçti. Falette, Sarı-Lacivertliler'in dün akşam yaptığı idmanda takımla birlikte çalıştı. Deneyimli oyuncunun Konya maçı kadrosuna alınması bekleniyor.
SIMON FALETTE GERİ DÖNDÜ
Trabzon ile oynanan kupa maçında sakatlanan Falette'nin sakatlığı geçti. Falette, Sarı-Lacivertliler'in dün akşam yaptığı idmanda takımla birlikte çalıştı. Deneyimli oyuncunun Konya maçı kadrosuna alınması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.