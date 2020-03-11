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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    : Süper ligi özledim!

    bu sezon ilk kez bir lig maçında görev alacak. kaleci, "Açıkçası ligin havası bambaşka. Ligde oynamayı özlemişim" ifadelerini kullandı.

    Harun: Süper ligi özledim!
    Harun bu sezon ilk kez bir lig maçında görev alacak. kaleci, "Açıkçası ligin havası bambaşka. Ligde oynamayı özlemişim" ifadelerini kullandı.

    SIMON GERİ DÖNDÜ
    Trabzon     ile oynanan kupa maçında sakatlanan Falette'nin sakatlığı geçti. Falette, Sarı-Lacivertliler'in dün akşam yaptığı idmanda takımla birlikte çalıştı. Deneyimli oyuncunun maçı kadrosuna alınması bekleniyor.

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