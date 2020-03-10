G.Saray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli ligin 2. yarılarında takıma büyük katkı sağlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda 3. sezonunu yaşayan Feghouli geldiği ilk sezon ilk devrede 5, ikinci yarıda da 10 gole katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu o sezon ligde 6 gol atarken 9 da asist gerçekleştirdi.
Sarı-Kırmızılı futbolcu 2018-2019 sezonunda ise ilk yarı 1 gole katkı sağlarken 2. devre coşarak 14 gole katkıda bulundu. O sezon da toplam 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Feghouli bu sezon ise ilk yarı 3 gole katkı sağlarken 2'nci devre oynanan 8 maçta 4 gole direkt etki yaptı. Feghouli 2. yarı vites artırarak şampiyonlukta pay sahibi oldu.
SONLARDA VİTES ARTIRIYOR
Sofiane Feghouli ligin 2. yarılarında gösterdiği performansla Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladı.
JIMMY ORTALIKTA YOK
G.Saray'ın büyük umutlarla aldığı Jimmy Durmaz bu sezon ligde sadece 188 dakika süre aldı. Kupada ise 166 dakika forma giydi. 3 yıllık sözleşmesi olan İsveçli oyuncu garanti 6 milyon TL garanti para almasına rağmen takımına katkı sağlayamayarak sınıfta kaldı.
DERBİYİ MUTLAKA ALACAĞIZ
Muslera ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde olduklarını söyledi. Uruguaylı eldiven, "Derbiyi mutlaka alacağız. F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" dedi.
ASLAN'DA ADEM BÜYÜK ŞOKU
Cimbom Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivas önünde oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük idmanı yarım bıraktı. Kesin durumu yarın belli olacak.
Sarı-Kırmızılı futbolcu 2018-2019 sezonunda ise ilk yarı 1 gole katkı sağlarken 2. devre coşarak 14 gole katkıda bulundu. O sezon da toplam 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Feghouli bu sezon ise ilk yarı 3 gole katkı sağlarken 2'nci devre oynanan 8 maçta 4 gole direkt etki yaptı. Feghouli 2. yarı vites artırarak şampiyonlukta pay sahibi oldu.
SONLARDA VİTES ARTIRIYOR
Sofiane Feghouli ligin 2. yarılarında gösterdiği performansla Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladı.
JIMMY ORTALIKTA YOK
G.Saray'ın büyük umutlarla aldığı Jimmy Durmaz bu sezon ligde sadece 188 dakika süre aldı. Kupada ise 166 dakika forma giydi. 3 yıllık sözleşmesi olan İsveçli oyuncu garanti 6 milyon TL garanti para almasına rağmen takımına katkı sağlayamayarak sınıfta kaldı.
DERBİYİ MUTLAKA ALACAĞIZ
Muslera ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde olduklarını söyledi. Uruguaylı eldiven, "Derbiyi mutlaka alacağız. F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" dedi.
ASLAN'DA ADEM BÜYÜK ŞOKU
Cimbom Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivas önünde oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük idmanı yarım bıraktı. Kesin durumu yarın belli olacak.
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