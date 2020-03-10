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    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
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    Feghouli ligin 2. yarılarında performansını artırarak 'a büyük katkı sağlıyor

    ’da 3. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcu ligin 2. yarılarında performansını artırarak takımına büyük katkı sağlıyor. Feghouli bu sezon da ilk yarı 3 golde pay sahibi olurken 2’nci devre oynanan 8 maçta 4 gole direkt etki yaptı.

    Feghouli 2. yarı coşuyor
    G.Saray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli ligin 2. yarılarında takıma büyük katkı sağlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda 3. sezonunu yaşayan Feghouli geldiği ilk sezon ilk devrede 5, ikinci yarıda da 10 gole katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu o sezon ligde 6 gol atarken 9 da asist gerçekleştirdi.

    Sarı-Kırmızılı futbolcu 2018-2019 sezonunda ise ilk yarı 1 gole katkı sağlarken 2. devre coşarak 14 gole katkıda bulundu. O sezon da toplam 9 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Feghouli bu sezon ise ilk yarı 3 gole katkı sağlarken 2'nci devre oynanan 8 maçta 4 gole direkt etki yaptı. Feghouli 2. yarı vites artırarak şampiyonlukta pay sahibi oldu.



    SONLARDA VİTES ARTIRIYOR
    Sofiane Feghouli ligin 2. yarılarında gösterdiği performansla 'a çok büyük bir katkı sağladı.



    JIMMY     ORTALIKTA YOK
    G.Saray'ın büyük umutlarla aldığı Jimmy Durmaz bu sezon ligde sadece 188 dakika süre aldı. Kupada ise 166 dakika forma giydi. 3 yıllık sözleşmesi olan İsveçli oyuncu garanti 6 milyon TL garanti para almasına rağmen takımına katkı sağlayamayarak sınıfta kaldı.



    DERBİYİ     MUTLAKA ALACAĞIZ
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    ASLAN'DA ADEM BÜYÜK ŞOKU
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